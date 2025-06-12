Вылитая Мона Лиза: младшая дочка Пугачевой снялась в купальнике от премиального бренда

Младшая дочка Аллы Пугачевой уехала вместе с отцом в отпуск и снялась у бассейна в брендовом красном купальнике. Семейные фотографии Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) выложил на своей странице в социальных сетях.

Шоумен отправился на отдых с 11-летними двойняшками — Лизой и Гарри. В целях безопасности он предпочитает не раскрывать название экзотической страны. При этом артист активно делится с поклонниками кадрами из отпуска.

На свежих фотографиях младшая дочь Пугачевой позирует в купальнике от премиального бренда. Серию снимков пародист подписал кратко: «Моя Мона Лиза».

Вот уже три года как девочка вместе со своим братом и родителями живет за границей. Сначала звездная семья переехала в Израиль, а теперь они обосновались в Лимасоле. Известно, что двойняшки учатся в элитной частной школе.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров после долгого восстановления наконец вышел на связь. Артист опубликовал в социальных сетях видео из пустыни, на котором позирует в легком белом костюме и танцует под одну из своих песен.

Также сообщалось, что Гарик Харламов отреагировал на слухи о беременности своей жены Катерины Ковальчук.

*признан иностранным агентом на территории РФ