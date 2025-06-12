Филипп Киркоров вышел на связь из пустыни после долгого восстановления

С конца весны Киркоров проходил лечение после травмы, полученной на пиротехническом шоу 25 апреля. Во время исполнения песни «Черная пантера» у певца загорелся рукав пиджака.

Пламя вспыхнуло из-за оборудования, закрепленного на спине Филиппа Бедросовича, которое не удалось быстро снять. Несмотря на ожоги, артист выступал до конца, не дав зрителям повода беспокоиться.

Позже Киркоров был госпитализирован. Сначала травмы казались незначительными, но вскоре врачи диагностировали сильные ожоги, некроз кожи и воспаление суставов. Артист провел несколько недель в больнице под наблюдением медиков.

Недавно исполнитель хита «Я за тебя умру» появился на публике — он посетил церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». На сцене он поблагодарил тех, кто не бросил его в беде, и рассказал о своем состоянии.

Теперь Киркоров вновь делится кадрами в социальных сетях, чем радует своих подписчиков. В подписи к видео он еще раз выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье.

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