«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов ответил на слухи о пополнении в семье

Комик Гарик Харламов заподозрил в беременности свою супругу Катерину Ковальчук. Об этом сообщает Пятый канал.

Так, слухи о положении актрисы появились в Сети после того, как Катерина опубликовала фотографию с пионами. На снимке девушка прикрыла букетом живот, чем и вызвала подозрения у поклонников.

Кроме того, в последнее время стиль Ковальчук заметно изменился. Девушка стала носить широкие платья, которые не подчеркивают фигуру.

На торжественной церемонии ТЭФИ-2025 Гарик Харламов в разговоре с журналистами признался, что уже задумывался о детях от Ковальчук.

«Вы знаете, дело в том, что, как только все начинают подозревать в беременности, я тоже начинаю подозревать», — иронично ответил шоумен.

Однако Харламов уточнил, что пока все новости о беременности его жены остаются слухами.

«Ну хочу, конечно, естественно. Ну я думаю, что все узнают, как только это случится», — прокомментировал артист.

На ТЭФИ-2025 Гарика Харламова отметили в номинации «Юмористическая программа». Эта награда стала третьей для команды шоумена.

Ранее мы писали, как Харламов относится к творчеству Евгения Петросяна. Юморист назвал народного артиста РСФСР большим примером для себя.