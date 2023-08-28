«Вылила все эмоции»: Муцениеце рассказала о том, как забирала детей у Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как встретилась с детьми после долгой разлуки. Напомним, что сын Тимофей и дочь Мия отдыхали с отцом Павлом Прилучным и его новой женой. Они были на Мальдивах, а после жили в доме артиста. Экс-супруга рассказала, что застала дочь в слезах. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Наследники провели с папой целых два месяца. В это время Муцениеце много работала и путешествовала, но признавалась, что очень скучает по детям. Оказалось, что дочь тоже очень тосковала по матери. Именно поэтому их встреча прошла в слезах.

«Мы сидели, она уткнулась мне в шею и просто, видимо, вылила все эмоции, которые у нее накопились», – поделилась актриса.

Поклонники заметили, что нынешняя супруга Прилучного Зепюр Брутян бережно относилась к его детям. Она публиковала фото с дочкой мужа и сыном. Вместе они много гуляли, отдыхали и демонстрировали семейную идиллию.

Ранее мы писали о том, что звезда «Триггера» Роман Маякин прокомментировал роман с Агатой Муцениеце. По мнению поклонников, между ними есть «химия», которую подделать просто невозможно.

Также актриса Агата Муцениеце спровоцировала разговоры о смерти 77-летнего Леонида Якубовича. На снимке звезда «Закрытой школы» запечатлена с Леонидом Якубовичем. 77-летний телеведущий обнял за плечи коллегу и улыбнулся. Отметим, что Агата на фото тоже не скрывает своей радости. «Я просто оставлю это здесь! Легенда!» — подписала кадр экс-супруга Павла Прилучного.