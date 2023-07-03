«Давно и очень хорошо»: на фоне сообщений о романе Маякин раскрыл чувства к Муцениеце

После развода с актером Павлом Прилучным Агату Муцениеце несколько раз заподазривали в романах с различными звездами отечественного шоу-бизнеса. Больше всего ходило слухов по поводу ее отношений с блогером и бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Однако ни одна из догадок фанатов так и не подтвердилась. Теперь же в Сети бурно обсуждают возможную связь звезды «Закрытой школы» с коллегой Романом Маякиным. По мнению поклонников, между ними есть «химия», которую подделать просто невозможно.

С Агатой Роман познакомился в ходе рабочего процесса. Так вышло, что им посчастливилось сыграть вместе с нескольких проектах, и так они и сблизились. Недавно артисты вновь встретились на съемочной площадке сериала «Плакса», и фанаты с новой силой заговорили о «служебном романе». Однако Маякин в новом интервью поспешил разочаровать аудиторию. Он признался, что в реальности между ним и экс-супругой «мажора» нет никаких романтических чувств.

«Я даже не могу сказать, что мы раньше были какими-то друзьями, но есть ощущение, что я человека знаю очень давно и очень хорошо. Мне комфортно с ней работать и общаться. Как-то нам легко вместе», - поделился актер в беседе с изданием StarHit.

Маякин отметил, что подобные «романы» у него возникали и с актрисой Полиной Максимовой. Фанаты были уверены, что они встречаются, но это было не так. Именно поэтому он уже старается просто не обращать внимание на слухи, которые на самом деле не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее стало известно, что сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получил серьезную травму.