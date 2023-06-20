Актриса Агата Муцениеце спровоцировала разговоры о смерти 77-летнего Леонида Якубовича

Агата Муцениеце ведет активный диалог с публикой. В личном блоге актриса охотно рассказывает не только о своей профессиональной деятельности, но и о личной жизни. На днях девушка поделилась новой фотографией, и эта публикация спровоцировала бурные обсуждения в Сети.

На снимке звезда «Закрытой школы» запечатлена с Леонидом Якубовичем. 77-летний телеведущий обнял за плечи коллегу и улыбнулся. Отметим, что Агата на фото тоже не скрывает своей радости. «Я просто оставлю это здесь! Легенда!» — подписала кадр экс-супруга Павла Прилучного.

Многие подписчики не так поняли слова актрисы, вот почему по Сети быстро распространился слух о смерти Якубовича. «Господи, я подумала, умер. Так выглядит, будто уже все. Я испугалась», — цитирует Пятый канал фолловеров.

Отметим, что Агата не стала реагировать на ложные домыслы публики. Сотрудники СМИ решили самостоятельно догадаться, почему она выложила фотографию и так ее подписала. По предположению журналистов, Якубович сейчас снимается с Муцениеце в одном проекте, поэтому знаменитости тесно общаются.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце сделала укладку с локонами и стала копией жены Павла Прилучного. Подробности смотрите в этой статье.