Выходит замуж? Валя Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце
© Starface.ru
Блогерша Валя Карнавал показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Валя похвасталась украшением в соцсети.
В личном блоге Вали появилось фото с букетом алых роз, на фоне которого она запечатлела кольцо с драгоценным камнем. Карнавал не стала уточнять, откуда у нее украшение и кто его подарил. Но подписчики убеждены, что блогерша снова получила предложение руки и сердца.
К слову, Валя уже не в первый раз намекает на влиятельного ухажера. В начале апреля она показала фото, на котором позирует среди корзин с цветами. В букете была записка с романтичной подписью: «Люблю тебя до Луны и обратно».
«Кто этот мужчина, который ей все дарит? Очень щедрый», — восхитились россияне.
Среди поклонников Карнавал в свое время были Егор Крид и Саша Стоун.
Ранее Валя Карнавал столкнулась с хейтом из-за поступления в университет без сдачи ЕГЭ. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы.