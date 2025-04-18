Выходит замуж? Валя Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце

К слову, Валя уже не в первый раз намекает на влиятельного ухажера. В начале апреля она показала фото, на котором позирует среди корзин с цветами. В букете была записка с романтичной подписью: «Люблю тебя до Луны и обратно».

«Кто этот мужчина, который ей все дарит? Очень щедрый», — восхитились россияне.

Среди поклонников Карнавал в свое время были Егор Крид и Саша Стоун.

Ранее Валя Карнавал столкнулась с хейтом из-за поступления в университет без сдачи ЕГЭ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы.