НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 апреля 2025, 12:59
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Выходит замуж? Валя Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Блогерша Валя Карнавал показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Выходит замуж? Валя Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце

© Starface.ru

Блогерша Валя Карнавал показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Валя похвасталась украшением в соцсети.

В личном блоге Вали появилось фото с букетом алых роз, на фоне которого она запечатлела кольцо с драгоценным камнем. Карнавал не стала уточнять, откуда у нее украшение и кто его подарил. Но подписчики убеждены, что блогерша снова получила предложение руки и сердца.

Выходит замуж? Валя Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, Валя уже не в первый раз намекает на влиятельного ухажера. В начале апреля она показала фото, на котором позирует среди корзин с цветами. В букете была записка с романтичной подписью: «Люблю тебя до Луны и обратно».

«Кто этот мужчина, который ей все дарит? Очень щедрый», — восхитились россияне.

Среди поклонников Карнавал в свое время были Егор Крид и Саша Стоун.

Ранее Валя Карнавал столкнулась с хейтом из-за поступления в университет без сдачи ЕГЭ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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