Валя Карнавал столкнулась с хейтом из-за поступления в университет без сдачи ЕГЭ.

На днях стало известно, что российскую блогершу зачислили в московский вуз в конце учебного года без сдачи экзаменов, чем возмутила некоторых подписчиков.

Некоторые возмутились, что Карнавал окончила когда-то всего девять классов, но все же заняла чье-то место. Подробности приводит aif.ru.

Отказалось, что Валя Карнавал стала студенткой Финансового университета при правительстве Российской Федерации, однако на какую специальность взяли девушку пока неизвестно.

Некоторые школьники возмутились тем, что Карнавал, имеющая заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ и мечтали посутпить в один из лучших университетов страны.

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал вокал 23-летней блогерши Вали Карнавал.

Также сообщалось, что Валя Карнавал пожаловалась на проблемы в личной жизни.