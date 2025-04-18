«Все-таки любовь!»: Агату Муцениеце и Петра Дрангу поздравляют с тайной свадьбой

Помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы. Об этом сообщает Woman.ru.

В 2024 году Агата рассекретила отношения с Петром Дрангой, которого уже успела представить дочке. Многие не верят в искренность их чувств, но есть и те, кто убежден в обратном и настаивает на их тайной свадьбе.

«Говорят, они расписались тихо и без шума. Прекрасные, просто загляденье», — пишут пользователи Сети.

Примечательно, что в беседе с прессой помощница Агаты не стала опровергать эту новость. Она лишь лаконично заявила, что не комментирует личную жизнь актрисы.

«Думаю, эти вопросы надо задать тем, кто донес до вас эти новости о свадьбе. Мы никак не комментируем личную жизнь артистов», — высказалась пиарщица.

Как выяснилось, в шоу-бизнесе тоже ходят слухи о свадьбе пары. Продюсер Сергей Дворцов признался, что удивлен развитием событий. Он до последнего был уверен в пиар-романе знаменитостей.

«Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз. Действительно, такие слухи ходят. Значит уже поженились! Надо же, я думал это пиар-роман, но оказалось все-таки любовь и взаимовыгодная история», — заявил он.

Сама актриса не комментировала новость о свадьбе. Не комментирует Агата и ситуацию с сыном, который встал на сторону Павла Прилучного после их развода. По данным СМИ, мальчик стесняется матери и отказывается с ней общаться.

В беседе с WHOOPEE.ru психолог Юлия Рогачева предположила, что актер мог повлиять на решение сына по поводу Агаты.

«В то же время нельзя исключать влияние отца, Павла Прилучного, особенно если у них с Агатой напряженные отношения после развода. Дети в таких ситуациях могут бессознательно «выбирать сторону» или реагировать на конфликты взрослых. Точный ответ зависит от деталей их семейной динамики, которые нам неизвестны», — объяснила Юлия.

Ранее Агата Муцениеце сбежала от журналистов, услышав вопрос про травлю сына Тимофея. Подробности читайте в этой новости.