Выходит на международный уровень: раскрыта истинная причина скорого отъезда Навки из России

Пока другие звезды шоу-бизнеса летят в отпуск на курорты, фигуристка Татьяна Навка отправилась в Китай, чтобы продвигать свои проекты на международном уровне. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Прямо во время поездки спортсменка думает, как поразить жителей Азии. Однако она так и не решила, какое представление обретет мировую славу.

«Нам есть чем удивить и покорить мирового зрителя! Как думаете, какое шоу лучше показать китайскому зрителю?» – обратилась Навка к поклонникам.

Также фигуристка поделилась с подписчиками снимком с видом на Макао. На фото 48-летняя Татьяна стоит в белом костюме и с распущенными волосами.

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