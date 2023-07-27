«Мечтаем, что он выйдет на лед»: Навка рассказала о реабилитации Романа Костомарова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что у Романа Костомарова впереди еще месяцы реабилитации после ампутации. Она надеется, что тревоги о состоянии спортсмена уже в прошлом. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Костомаров провел в больнице 175 дней, а 6 июля выписался.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади», – сказала Навка.

Она добавила, что ее друг невероятно силен духом. По ее словам, у Ромы характер настоящего олимпийского чемпиона. Женщина отметила, что друзья, партнеры, команда и его семья всегда будут рядом. Все они мечтают об одном.

«Мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — заявила она.

Сейчас Роману Костомарову 46 лет. Он вместе с Навкой выиграл Олимпийские игры 2006 года в Турине. Кроме этого, он двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров поднял семилетнего сына на руки. Фигурист вместе с женой Оксаной Домниной встречал детей из путешествия в аэропорту. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Также спортсмен рассказал о непростой адаптации к новой жизни. Фигурист отметил: он принимает новые жизненные условия и не готов сдаваться. По словам Костомарова, ему бы хотелось вернуться в прошлое и исправить ошибки, но это, увы, невозможно.