«С кровью вырвала»: Кристина Асмус объяснила, почему не могла уйти от избивавшего ее бывшего

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус призналась, что домашнее насилие не обошло ее стороной. В студенчестве актриса встречалась с мужчиной, который ее избивал. Так, она терпела побои и издевательства полтора года, прежде чем смогла расстаться с этим человеком.

Об этом сообщает «The Voice», ссылаясь на микроблог артистки.

В свежем интервью 35-летняя Асмус рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Это откровение вызвало бурную реакцию публики. Некоторые люди сразу поддержали актрису, другие же до сих пор негодуют, как она могла терпеть такое отношение к себе.

Кристину Асмус подобные комментарии задели.

«На мои слова про домашнее насилие, которые я из себя с кровью вырвала... «человек» пишет: «Нормальный человек не проживет столько лет с абьюзером. А стадо ведется на красноречие», – цитирует актрису «The Voice».

Экс-супруга Гарика Харламова попыталась объяснить, почему уйти от тирана не так просто, как кажется. Она утверждает, что насилие развивается очень медленно, и мы не сразу можем понять, что попали в ловушку. Сначала все подается как страсть, шутка или плохое настроение, а потом жертва уже начинает оправдывать абьюзера.

«Ты уже не можешь адекватно оценивать ситуацию. Насильники постоянно дрессируют жертву!» – высказалась Асмус.

К тому же, по словам артистки, тиранов сложно вычислить, потому что они часто меняют тактику поведения.

Ранее мы писали, что Настасья Самбурская не появится в новом сезоне «Универа» из-за денег. Актриса считает, что с годами ее ставка должна была вырасти.