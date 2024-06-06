«Выиграл в судах все дела»: певицу Алсу защищает адвокат Пелагеи и Гагариной

Интересы певицы Алсу в суде представляет адвокат, защищавший Пелагею и Гагарину. Напомним, что артистка разводится с бизнесменом Яном Абрамовым. Подробности сообщает StarHit.

6 июня на мировом участке 418 стартовал бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым. Сами знаменитости не приехали на беседу, но здесь были адвокаты, представляющие стороны. Журналисты выяснили, что интересы артистки будет защищать Филипп Рябченко. Именно он до этого занимался делами певиц Пелагеи и Полины Гагариной.

«Он выиграл в судах все дела артисток – от алиментов до имущественных споров», – говорится в сообщении.

Адвокат отказался давать какие-либо комментарии, но уточнил, что «бракоразводный процесс будет проходить в установленном законом порядке».

Ранее мы писали о том, почему на самом деле Алсу подала на развод с мужем. СМИ пишут, что избранник исполнительницы последние полгода появлялся дома «наездами» и постоянно скандалил. В окружении пары рассказали об их не идеальных отношениях, которые давно испортились. Отмечается, что Алсу до последнего пыталась сохранить брак, но у нее кончилось терпение.

Также стали известны подробности развода певицы Нюши. Информация о разрыве артистки с Игорем Сивовым появилась в тот же день, что и новость про рухнувший брак Алсу. Оказалось, что экс-супруги не будут делить имущество, и вот почему.