«Скандалы ничего не меняли»: почему на самом деле Алсу подала на развод с мужем

Муж певицы Алсу Ян Абрамов до развода уже около полугода практически не появлялся дома. Как рассказали источники, близкие к семье, он возвращался к жене и детям «наездами», из-за чего постоянно скандалил с артисткой.

В окружении пары признались, что отношения у Алсу и Яна уже давно не были хорошими. По слухам, вокалистка неоднократно пыталась расстаться с супругом, но лишь сейчас бракоразводный процесс дошел до суда.

«На данный момент они не живут вместе более полугода. Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения», - сообщил источник StarHit.

Первая беседа между представителями разводящихся сторон состоится сегодня, 6 июня, на мировом участке Пресненского суда. Также, напомним, что впереди пару ждет раздел имущества. У супругов есть квартира на Никитском бульваре, дом на Рублевке, а также коттедж в Крыму.

Ранее блогер Антон Суворкин допустил, что бизнесмен Ян Абрамов избивал певицу Алсу в браке.