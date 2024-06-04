«У нас был брачный договор»: как певица Нюша будет делить имущество с экс-супругом после развода

Недавно певица Нюша официально объявила о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака. В интервью на YouTube-канале FAMETIME TV артистка рассказала, как они с предпринимателем будут делить имущество после расставания.

Исполнительница хита «Выше» утверждает, что ей нечего делить с бывшим мужем, поскольку у них нет совместно нажитого имущества.

«У нас был брачный договор. Мы договорились, что каждый остается при своем. У нас нет совместного имущества, мы ничего не делим. И вместе не живем», — заявила Нюша.

По информации СМИ, у певицы и предпринимателя нет совместной недвижимости. Известно, что у Игоря Сивова есть квартира в Казани, которая была у него еще до знакомства с Нюшей, а у артистки есть апартаменты в центре Москвы.

Ведущая шоу Лаура Джугелия также спросила у Нюши, как она относится к новым отношениям экс-супруга. По признанию знаменитости, она даже ничего не слышала об этом несмотря на то, что у пары есть свои договоренности по этому поводу.

«Не знаю, начал ли Игорь новые отношения. У нас был разговор на тему того, что было бы здорово, если появляются какие-то серьезные отношения, поставить друг друга в курс дела. Но, если пока что-то наклевывается, не обязательно как-то об этом сообщать. Зачем лишний раз как-то друг друга тревожить. Все-таки надо дать друг другу какую-то свободу в этом вопросе», — отметила певица.

Напомним, в конце мая Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Артистка признавалась, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам знаменитости, между ними «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша удивила поклонников новым образом после развода.