«Выглядело просто идиллией»: Иосиф Пригожин вспомнил о том, как Бакальчуки общались друг с другом раньше

Иосиф Пригожин вспомнил, как на самом деле жила семья Бакальчук до развода.

Звездный продюсер был шокирован, когда услышал о высказываниях Татьяны Ким в сторону Владислава. Иосиф всегда считал семью основателей Wildberries достойным примером для подражания. Он уже говорил ранее о том, что тема с разводом Бакальчуков вышла за пределы нормы и что лучше такое не выносить на всеобщее обозрение.

Пригожин вспоминает о тех днях, когда они семьями встречались на праздниках и сидели за одним большим столом. И, несмотря на долгий союз, они никогда не скрывали любовь между друг другом. Именно это впечатляло Иосифа в их романе.

Также продюсер обратил внимание и на то, как пара всегда общалась между собой: они называли друг друга исключительно нежными и ласковыми словами.

«Сидишь за столом, видишь общение людей: "Зая, куколка…". Есть много нюансов, которые характеризуют отношения людей. В контексте того, что мы замечали, это выглядело просто идиллией», — расстроился Иосиф в программе «Вы держитесь!».

Кроме того, Пригожин наткнулся на снимки, на которых он запечатлен в компании с Владом и Татьяной. Он понял, что фотографий с парой намного больше, чем со собственной семьей.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Также сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин заявил, что иск к сыну Валерии урегулирован.