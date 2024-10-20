Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что иск к сыну Валерии урегулирован. Об этом сообщает StarHit.

20 октября стало известно, что на Арсения Шульгина подал в суд бизнесмен Валентин Демчук. Мужчина потребовал взыскать с сына певицы Валерии 587 тысяч долларов.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не видит ничего странного в судебных разбирательствах Шульгина. Он допустил, что новость разместили чтобы раздуть скандал.

«Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя наши имена для громкости», — рассказал он.

Пригожин добавил, что узнал о судебном процессе из СМИ. Он рассказал, что спор удалось урегулировать в досудебном порядке.

«Это гражданско-правовое дело. Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин и Эмин Агаларов потеряли 1,4 млн рублей на ресторанном проекте.