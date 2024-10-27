«Ее позиция понятна»: Иосиф Пригожин призвал оставить в покое уехавшую из России Аллу Пугачеву

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. В интервью для YouTube-канала RTVI Новости он заявил, что артистка имеет полное право жить там, где хочет, и призвал оставить ее в покое.

«Уехала — дай Бог ей здоровья. Оставьте ее в покое», — высказался Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, позицию покинувшей страну певицы можно понять, поскольку она «уехала за мужем». При этом Иосиф Пригожин подчеркнул, что Алла Пугачева не делала никаких громких заявлений, находясь за границей. Он добавил, что знаменитость ушла на пенсию и может выбрать место жительства.

«Ее позиция понятна. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно», — заявил продюсер.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что актер Сергей Никоненко объяснил поведение уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ