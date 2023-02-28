«Выбрала похожего на отца»: что известно о женихе 22-летней Устиньи Малининой
«Надежный человек»: в Сети появилась информация о будущем муже 22-летней Устиньи Малининой .
Фото: Starface.ru
Александр Малинин считается одним из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе, вот почему он обладает повышенным вниманием со стороны публики. Вчера взор общественности вновь был обращен к семье певца, и виной всему радостная новость. Так, стало известно о том, что 22-летняя дочка Александра готовится к предстоящей свадьбе. Пользователям Сети стало любопытно, кем является избранник Устиньи, и некоторую информацию им удалось разузнать.
Наследница Малинина уже долгое время не живет в России. Когда-то звездный отец отправил Устинью в Лондон в Академию музыки. С тех пор девушка там обосновалась и продолжает дело, начатое Александром: она полностью отдает себя музыке и исполняет русские романсы. Поговаривают, что своего избранника Устинья встретила в Академии.
О молодом человеке не так много новостей. Известно, что его зовут Зак и он весьма обеспеченный. Этот факт подтверждает и роскошное помолвочное кольцо, подаренное им. В Сети установили: стоимость такого украшения оценивается в 840 тысяч рублей.
Более расширенную информацию о возлюбленном дочери дала Эмма Малинина. Женщина опубликовала фото будущих супругов и тем самым спровоцировала волну обсуждений.
Фото: Из профиля Instagram* Малининой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Сначала подумала, что папочка обнял доченьку. Молодой человек внешне на Александра похож. Не зря говорят, что дочь выбирает мужа, похожего на отца», — написали фолловеры.
Сама же Эмма добавила: за выбор Устиньи она спокойна. По ее словам, Зак проявил себя как надежный мужчина, которому можно доверить свою дочь. Кроме того, Малинина убеждена, что влюбленные давно «прошли проверку на надежность и прочность чувств».
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