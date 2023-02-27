Избранник Устиньи Малининой купил для помолвки кольцо за 840 тысяч рублей

22-летняя дочь певца Александра Малинина Устинья похвасталась, что ей сделали предложение выйти замуж. Девушка опубликовала фотографию помолвочного кольца и ювелирного бренда.

Молодой человек преподнес ей украшение с бриллиантом из коллекции GRAFF Constellation. Стоимость кольца оценивается в 11 тыс. долларов (примерно 840 тыс. рублей).

Поклонники заметили, что на запястье у девушки есть другие не менее дешевые украшения – браслеты известных брендов у Малининой оценили примерно по миллиону рублей каждый.

Напомним, девушка живет в Лондоне и учится в Королевском музыкальном колледже. Устинья Малинина поет в опере.

Много лет она встречалась с юношей по имени Зак и, наконец, ухажер сделал предложение руки и сердца.

Мать Устиньи Эмма Малинина заявила, что Зак – «замечательный парень», который всегда оказывался рядом с дочерью в нужный момент и «показал себя». Она отмечала, что юноша «стал родным» в их семье. Родительница одобрила выбор дочери – по ее мнению, Зак и Устинья – «чудесная пара».