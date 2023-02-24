Уехала: как теперь живет и чем занимается дочь Александра Малинина за границей

Уже долгое время дочь Александра Малинина не живет в России. Когда-то звездные родители отправили Устинью в Королевский музыкальный колледж в Лондоне. С тех пор 22-летняя девушка там обосновалась и даже встретила свою любовь в лице итальянца Муннаи. Поговаривают, молодые люди активно готовятся к свадьбе. Порталу PROzvezd удалось узнать, как сейчас живет и чем занимается дочь Александра за границей.

Выяснилось, что Устинья продолжила деятельность звездного отца: она выступает в оперных театрах и, несмотря на напряженную ситуацию в мире, не скрывает принадлежность к русской культуре. Кроме того, наследница Малинина активно ведет личный блог, в котором регулярно выкладывает романсы в своем исполнении.

Видимо, девушке удалось реализоваться и построить счастливую жизнь в другой стране.

Ранее мы писали о том, что жена Александра Малинина узнала о его состоянии из сообщения в социальной сети. Подробности читайте в этой статье.