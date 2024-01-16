«Выбор не прост»: Васильев оценил назначение Рогова ведущим «Модного приговора»

Известный телеведущий и историк моды Александр Васильев прокомментировал назначение стилиста Александра Рогова на должность ведущего шоу «Модный приговор». Об этом пишет Газета.Ru.

«Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимых для ведения программы „Модный приговор“. Очевидно, и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью!», — заявил Васильев.

Историк моды также пожелал всем участникам телепередачи успеха и процветания. Александр отметил, что верит в профессионализм команды, режиссеров, продюсеров, стилистов, операторов и звуковиков «Модного приговора».

Помимо этого, Васильев уточнил, что создателям шоу пока не удалось утвердить новых защитников. Он добавил, что это «дело времени».

«Мне лично понравился голос и дикция Игоря Верника, этот прекрасный актер также справился с ролью Судьи, которую я исполнял более 13 лет», — заключил телеведущий.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что Александр Васильев не смог вернуться в «Модный приговор» по состоянию здоровья. Он являлся ведущим программы с 2009 по 2022 год.

Сегодня выяснилось, что новым ведущим шоу «Модный приговор» решили назначить Александра Рогова.