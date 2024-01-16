Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор»

Новым ведущим шоу «Модный приговор» решили назначить стилиста Александра Рогова. Об этом сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Шоу «Модный приговор» долгое время вел Александр Васильев. Однако в новом сезоне создатели проекта решили найти ему замену. На роль ведущего рассматривались Александр Рогов, Игорь Верник и Даниил Грачев.

По результатам народного голосования, новым ведущим «Модного приговора» стал Рогов. Он набрал 45%. На втором месте расположился Верник, на третьем — Грачев.

Напомним, что передача не выходила в эфир с 2022 года.

Ранее Александр Васильев сообщил, что хочет видеть Рогова в роли ведущего в «Модном приговоре». Подробности смотрите в этой статье.

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