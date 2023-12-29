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17:50, 29 декабря 2023
1 мин.

Александр Васильев не смог вернуться в «Модный приговор» из-за проблем со здоровьем

Васильев заявил, что не смог вернуться в «Модный приговор» по состоянию здоровья.

Александр Васильев не смог вернуться в «Модный приговор» из-за проблем со здоровьем

© Starface.ru

Историк моды «Александр Васильев, который продолжительное время был ведущим программы «Модный приговор», не смог вернуться на роль ведущего из-за проблем со здоровьем.

Его комментарий приводит издание «Абзац».

«Они меня звали, но по состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять это приглашение», - сказал Васильев и добавил, что сейчас его самочувствие «гораздо лучше».

По словам историка моды, постоянный ведущий еще не выбран: в программе будут принимать участие разные люди.

Ранее стало известно, что программа вернется в эфир 2 января после перерыва, который длился с 2022 года. Свое место в шоу сохранила Эвелина Хромченко, она работала в программе с 2007 года. Соведущим стал актер Игорь Верник.

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