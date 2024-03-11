Певец Филипп Киркоров высмеял свое участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды».

На съемках передачи Филипп стал капитаном команды «Борцы». Сначала он появился в кадре в золотом костюме, однако затем Киркоров сменил наряд, оставшись в черной водолазке, в которой в конце декабря обращался к россиянам с извинениями. Артист спел о том, как едва не лишился карьеры из-за того, что зашел в «неправильную дверь».

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Филипп.

Также в своем номере Киркоров напомнил, как выступал на «Евровидении» и приносил победы России на международных конкурсах. Дослушав песню, судьи проекта остались довольны выступлением артиста. Валя Карнавал, Гарик Харламов, Иосиф Пригожин и Сергей Жуков оценили чувство юмора Филиппа.

Напомним, что в шоу «Звезды» несколько команд борются за звание самой смешной. Победители проекта получат 20 млн рублей.

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