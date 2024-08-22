Вячеслав Чепурченко заявил, что его пугали ссоры участников шоу «Выжить в Дубае». Актер рассказал о конфликтах на съемочной площадке в эфире передачи «УТРО. ТНТ».

По словам Вячеслава, его пугало поведение участников, переходящее на «животный уровень». Актер не отрицает, что многие высказывания были настолько обидные, «насколько это возможно».

Также актер прокомментировал конфликт с Сашей Стоуном. По его мнению, их словесная перепалка перешла на «маскулинный» уровень. Вячеслав отметил, что он против таких столкновений, поэтому ему «проще красиво уйти».

«То есть это, знаете, из серии, чтобы доказать всем и себе, в первую очередь, что ты мужик, я куплю самую большую машину, самую большую яхту. Чтобы вы понимали, у меня небольшая машина. Во мне нет этой программы – доказывать одним местом, что я здесь самый главный, и поэтому, когда происходят такие столкновения, мне проще красиво уйти», — высказался артист.

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