28-летняя актриса Лиза Моряк ответила на сообщения о ссоре с Никитой Кологривым

28-летняя актриса Лиза Моряк ответила на слухи о ссоре с Никитой Кологривым. Об этом сообщает StarHit.

Осенью 2024 года состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». К своим ролям вернулись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Александр Дьяченко, Александр Яцко. Однако в продолжении сериала не будет Никиты Кологривого. Поговаривали, актер поругался с режиссером проекта и его женой Лизой. В беседе с журналистами Моряк опровергла подобные слухи и заявила о хороших отношениях с Никитой.

«Про нашу ссору — это дезинформация. Мы прекрасно работали на первом и втором сезонах проекта. И в конце второго героя Никиты убивают, поэтому в третьем сезоне он и не появляется. Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы. Не надо наговаривать на Кологривого!» — высказалась артистка.

Более того, Лиза встала на защиту коллеги, которого обвиняют в скандалах. По мнению актрисы, россиянам не стоит ругать Кологривого.

«Добавлю, что это стереотип, что Никита — плохой. Сейчас в кинокомпании моего мужа выходит фильм «Любовь зла», где он очень хорошо сыграл и никаких конфликтов не было», — резюмировала Моряк.

Ранее актриса Лиза Моряк призналась, что не выходила замуж по расчету. Подробности читайте в этой новости.