38-летняя Елизавета Боярская покорила фестиваль платьем с жемчугом за 640 тысяч

38-летняя актриса Елизавета Боярская покорила фестиваль в Калининграде платьем с жемчугом. Стоимость наряда оценивается в 640 тыс. рублей – при пошиве по индивидуальным меркам цена может вырасти до 735 тыс.

Об этом пишет Леди Mail.ru.

Боярская присутствовала на фестивале «Короче». Она была без мужа Максима Матвеева.

Актриса выбрала для мероприятия вечернее приталенное платье с пышной юбкой. Наряд изготовлен Tatyana Kochnova Atelier. В районе декольте на платье Боярской было несколько ниток жемчуга. Образ завершали босоножки на шпильке, черный клатч и массивные серьги. На шее у Боярской не было никаких украшений.

Ранее певица Алена Апина заявила, что мечтала выйти замуж за актера Михаила Боярского – отца Елизаветы. Исполнительница хотела родить двоих сыновей и жить в Ленинграде.