«Вы же не в своем Дубае»: Лопыреву раскритиковали за выбор платья для выхода в свет

Викторию Лопыреву раскритиковали за выбор платья для посещения Большого театра. Модель рассказала про поход в театр в соцсети.

В Москве состоялось закрытие сезона в Большом театре. Виктория посетила финальный показ балета «Ромео и Джульетта». Для выхода в свет Лопырева выбрала длинное черное платье с разрезом на ноге и глубоким декольте. Увидев снимки, пользователи Сети раскритиковали образ Виктории. Многие сочли его слишком открытым для культурного мероприятия.

«Совсем забыли, что в театр люди надевают. Вы же не в своем Дубае, не на пляже», — написали россияне.

Напомним, что Виктория уже несколько лет живет Дубае из-за безопасности, мягкого климата и возможности продолжать международную карьеру.

Ранее сообщалось, что с Виктории Лопыревой требуют 8 млн рублей за проживание в отеле Турции. Подробности читайте в этой новости.

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