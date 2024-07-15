Бывшая участница Serebro случайно слила свой номер

Популярная российская певица Ольга Серябкина заявила, что однажды случайно слила свой номер телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я выложила видео, на котором созванивалась с Сергеем Буруновым по FaceTime. Там был написан мой номер телефона», — призналась исполнительница.

Как рассказала знаменитость, после этого ей стало поступать огромное количество звонков. В итоге бывшая солистка Serebro была вынуждена поменять номер, чтобы избавиться от надоедливых фанатов.

Напомним, Ольга Серябкина прославилась благодаря работе в группе Serebro. Певица присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где смогла занять третье место. В 2009-м группа представила первый студийный альбом «ОпиумRoz». В 2018-м Серябкина объявила об уходе из коллектива, а спустя год опубликовала сольную пластинку «Косатка в небе».

Ранее продюсер Максим Фадеев анонсировал выход альбома Serebro и новый состав группы.

Также Серябкина рассказала о попытке записать совместную песню с Еленой Темниковой.