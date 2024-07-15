Бывшая участница Serebro случайно слила свой номер
© Starface.ru
Популярная российская певица Ольга Серябкина заявила, что однажды случайно слила свой номер телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Я выложила видео, на котором созванивалась с Сергеем Буруновым по FaceTime. Там был написан мой номер телефона», — призналась исполнительница.
Как рассказала знаменитость, после этого ей стало поступать огромное количество звонков. В итоге бывшая солистка Serebro была вынуждена поменять номер, чтобы избавиться от надоедливых фанатов.
Напомним, Ольга Серябкина прославилась благодаря работе в группе Serebro. Певица присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где смогла занять третье место. В 2009-м группа представила первый студийный альбом «ОпиумRoz». В 2018-м Серябкина объявила об уходе из коллектива, а спустя год опубликовала сольную пластинку «Косатка в небе».
Ранее продюсер Максим Фадеев анонсировал выход альбома Serebro и новый состав группы.
Также Серябкина рассказала о попытке записать совместную песню с Еленой Темниковой.