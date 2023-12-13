SHOT: с Виктории Лопыревой требуют 8 млн рублей за проживание в отеле Турции

С модели Виктории Лопыревой требуют 8 млн рублей за проживание в отеле Турции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, светская львица 4 месяца бесплатно жила в элитном отеле по договоренности. Однако Виктория не выполнила условия договора, поэтому спонсор требует с нее внушительную сумму. Когда компания не получила обещанные деньги, то она передала права на долг ООО «ХИМЕКС». Рассмотрев дело, юристы пришли к выводу, что долг вместе с процентами необходимо вернуть.

Однако суд отказался удовлетворять иск, ссылаясь на отсутствие доказательств. Отмечается, что заседание прошло без Виктории, которая сейчас находится в ОАЭ. Недавно модель приезжала в Россию, чтобы закрыть долг перед ФНС.

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