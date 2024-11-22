«Вы видите это недовольное лицо?»: Семенович и ее возлюбленный едва не поругались на премии

Ухажер Анны Семенович приревновал певицу после признания о друзьях-мужчинах. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премия Music Box, на которую Семенович пришла вместе с женатым возлюбленным. Журналисты поинтересовались у Анны, верит ли она в дружбу между мужчиной и женщиной. К слову, певица дала утвердительный ответ и призналась в наличии друзей противоположного пола.

«100% дружба есть. У меня много друзей-мужчин, мы дружим годами», — высказалась артистка.

Признание Анны не понравилось ее возлюбленному. Услышав заявление, мужчина изменился в лице и нахмурил брови. Несмотря на недовольство, он не стал устраивать скандал, решив отшутиться.

«Все нормально. Есть дружба между мужчиной и женщиной, не часто, но есть», — высказался избранник Анны.

«Вы видите это недовольное лицо?» — пошутила певица.

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