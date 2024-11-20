«Он выберет прекрасное кольцо»: Семенович назвала дату свадьбы с пока еще женатым возлюбленным

Анна Семенович вышла в свет с женихом и объявила о свадьбе в следующем году. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премия «Звезды хайпа», которую посетили Алина Загитова, Оксана Самойлова, Анна Семенович и многие другие. Примечательно, что певица вышла в свет с возлюбленным, который все еще официально женат. Несмотря на его брак, Анна заговорила с журналистами о предстоящей свадьбе.

«Думаю, в следующем году все сбудется», — подтвердил Денис высказывание певицы о торжестве.

Семенович убеждена, что Денис выберет для нее «прекрасное кольцо». По словам артистки, она доверяет возлюбленному и смеется над утверждением, что он живет за ее счет.

«Я думаю, он выберет прекрасное кольцо. У него отличный вкус», — заявила певица.

Ранее Анна Семенович потратила миллион во время шопинга. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певица Полина Гагарина возмутилась из-за сравнения ее бриллиантов с подделкой.