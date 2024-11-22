«Оставьте крокодильи слезы»: Гордон резко высказалась в адрес Муцениеце, с которой не хочет жить сын

Катя Гордон осудила Агату Муцениеце за «крокодильи слезы» после судов с Павлом Прилучным. Юрист прокомментировала разбирательства экс-супругов в соцсети.

По решению суда, 11-летний сын Агаты останется жить с ней, однако мальчик не хочет уезжать от отца и избегает общения с мамой. Актриса даже пригрозила приехать за ребенком с приставами, но Тимофей по-прежнему живет с Прилучным. Юрист раскритиковала актрису за жалобы в соцсети и посоветовала ей «оставить крокодильи слезы». Катя считает, что Тимофей сам может решать, с кем ему лучше.

«Их ребенку больше 10 лет. В этом возрасте ребенка в обязательном порядке опрашивают в суде. И, если мальчик хочет жить больше с папой, оставьте эти крокодильи слезы, что у кого-то что-то отнимают. Мы не знаем, кто там кого настраивает», — высказалась Гордон.

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