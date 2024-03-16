«Вы с ума сошли?»: Сергей Маковецкий отреагировал на слухи о краже у него денег в Петербурге

Актер Сергей Маковецкий опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он стал жертвой воров во время гастролей в Санкт-Петербурге.

«Вы что, с ума сошли? Нашли вселенскую тему. Вранье это все! Так и напишите, и передайте своим коллегам», - сказал Маковецкий в беседе с Kp.ru.

Ранее источник издания сообщил, что актер после выступления в спектакле «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский» решил прогуляться по Петербургу, а вещи передал в камеру хранения отеля. После возвращения Маковецкий якобы не обнаружил конверт с наличностью, устроил скандал и вызвал полицию.

Также сообщалось, что Маковецкий передал рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей, на хранение через своего водителя. В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Однажды Сергей Маковецкий рассказал, как к нему приставала молодая поклонница. Она задаривала артиста цветами и даже предлагала сбежать в Италию.