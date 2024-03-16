У актера Сергея Маковецкого украли почти 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщают журналисты, актер Сергей Маковецкий во время гастролей остановился в одном из отелей Санкт-Петербурга. С собой у артиста было 195 тысяч рублей наличными, которые он положил в рюкзак. Позже Маковецкий через своего водителя попросил передать рюкзак в камеру хранения отеля.

Вернувшись с прогулки, актер забрал свои вещи и пошел пить чай в ресторан при отеле. Однако когда он заглянул в рюкзак, денег там уже не было.

Обращался ли артист в правоохранительные органы для розыска денег, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге 84-летняя народная артистка России стала жертвой мошенников. Женщина перешла по неизвестной ссылке, подумав, что она от мобильного оператора и потеряла 477 тысяч рублей.