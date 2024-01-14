Предлагала сбежать в Италию: актер Маковецкий рассказал о приставаниях молодой и настойчивой фанатки

Российский актер Сергей Маковецкий рассказал, как к нему приставала молодая поклонница. Она задаривала артиста цветами и даже предлагала сбежать в Италию.

65-летний артист вспомнил, как девушка попросила довести ее до метро. Там она показала ему фото своего дома в Италии и предложила уехать за границу вместе с ней. Маковецкий признался, что мог бы воспользоваться наивностью барышни, но его принципы не позволили так поступить, поскольку артист состоит в браке.

В итоге он отказался от предложения фанатки и попробовал ее убедить в том, что она влюблена не в него, а в его роли на экране.

«Я сказал: «Девочка, ты любишь не меня, а моих персонажей. Я и персонажи — это разные вещи, со мной может справиться только моя Елена», — поделился артист в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

Он добавил, что отказ сильно расстроил девушку.

Сергей Маковецкий женат с 1983 года. В браке с супругой Еленой у них так и не появилось общих детей.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как нашла способ спрятаться от фанатов. Подробности читайте в этом материале.