«Вы с ума сошли?»: Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от фанатов

Известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась артистка, поклонницы подарили ей настоящую звезду. В подарке есть отсылка к сериалу «Постучись в мою дверь», в российской адаптации которого снялась Волкова. Знаменитость признавалась, что хотела бы получить звезду, а внимательные фанаты исполнили ее мечту.

«История о том, как мы решили подарить звезду, увидев комментарий Кати под рилсом ПВМД. Звезда правда настоящая!!! Все официально», — рассказали поклонницы.

Актриса была шокирована подобным сюрпризом.

«Вы космонавты, что ли? Вы что? Вы с ума сошли?», — удивленно отметила она.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, почему ушла из дома и оставила двоих детей.

Также Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем.