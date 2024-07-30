НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 июля 2024, 16:12
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«Вы с ума сошли?»: Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от фанатов

Актриса Екатерина Волкова призналась, что ей подарили настоящую звезду.
«Вы с ума сошли?»: Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от фанатов

© Starface.ru

Известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась артистка, поклонницы подарили ей настоящую звезду. В подарке есть отсылка к сериалу «Постучись в мою дверь», в российской адаптации которого снялась Волкова. Знаменитость признавалась, что хотела бы получить звезду, а внимательные фанаты исполнили ее мечту.

«История о том, как мы решили подарить звезду, увидев комментарий Кати под рилсом ПВМД. Звезда правда настоящая!!! Все официально», — рассказали поклонницы.

Актриса была шокирована подобным сюрпризом.

«Вы космонавты, что ли? Вы что? Вы с ума сошли?», — удивленно отметила она.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, почему ушла из дома и оставила двоих детей.

Также Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Екатерина Волкова
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