«Вы с ума сошли?»: Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от фанатов
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Известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала о необычном подарке от поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Как призналась артистка, поклонницы подарили ей настоящую звезду. В подарке есть отсылка к сериалу «Постучись в мою дверь», в российской адаптации которого снялась Волкова. Знаменитость признавалась, что хотела бы получить звезду, а внимательные фанаты исполнили ее мечту.
«История о том, как мы решили подарить звезду, увидев комментарий Кати под рилсом ПВМД. Звезда правда настоящая!!! Все официально», — рассказали поклонницы.
Актриса была шокирована подобным сюрпризом.
«Вы космонавты, что ли? Вы что? Вы с ума сошли?», — удивленно отметила она.
Ранее Екатерина Волкова рассказала, почему ушла из дома и оставила двоих детей.
Также Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем.