Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему ушла из дома и оставила двоих детей
© Kashaev Pavel/East News
Актриса Екатерина Волкова объяснила, зачем уходила из дома, оставив двоих детей одних во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Она хочет, чтобы те стали самостоятельными.
Комментарий Волковой приводит сайт mk.ru.
Сейчас актриса и бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова находится дома. Волкова призналась, что после ее ухода дети стали «очень эмпатичными», и сами готовят ужин.
«И я поняла, что они почувствовали необходимость во мне, и мне стало жутко приятно… Ну и вернулась… Вообще самая моя глобальная задача, чтобы дети стали самостоятельными», - рассказала знаменитость.
Она обратила внимание на то, что сейчас кругом призывают полюбить себя. Однако Волкова нередко видит после возвращения домой со спектакля «гору посуды» в раковине.
«Получается, что это дети любят себя за счет меня», - рассуждает актриса.
По ее мнению, следует ставить границы. «Возможно, нужно уйти на время — тогда дети поймут на время ценность того, что они имеют», - предположила она.
Ранее Волкова делилась, что не выйдет замуж из-за отсутствия таких, как Лимонов. При этом она призналась: «одинокой сложно».