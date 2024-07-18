Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему ушла из дома и оставила двоих детей

Актриса Екатерина Волкова объяснила, зачем уходила из дома, оставив двоих детей одних во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Она хочет, чтобы те стали самостоятельными.

Комментарий Волковой приводит сайт mk.ru.

Сейчас актриса и бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова находится дома. Волкова призналась, что после ее ухода дети стали «очень эмпатичными», и сами готовят ужин.

«И я поняла, что они почувствовали необходимость во мне, и мне стало жутко приятно… Ну и вернулась… Вообще самая моя глобальная задача, чтобы дети стали самостоятельными», - рассказала знаменитость.

Она обратила внимание на то, что сейчас кругом призывают полюбить себя. Однако Волкова нередко видит после возвращения домой со спектакля «гору посуды» в раковине.

«Получается, что это дети любят себя за счет меня», - рассуждает актриса.

По ее мнению, следует ставить границы. «Возможно, нужно уйти на время — тогда дети поймут на время ценность того, что они имеют», - предположила она.

Ранее Волкова делилась, что не выйдет замуж из-за отсутствия таких, как Лимонов. При этом она призналась: «одинокой сложно».