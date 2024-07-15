«Мне стало страшно за свое здоровье»: актриса Екатерина Волкова отказалась от алкоголя

Актриса Екатерина Волкова призналась, что исключила из своей жизни алкоголь. Отказаться от спиртного она решила из-за появления проблем со здоровьем.

По словам звезды сериала «Постучись в мою дверь», знаменитости довольно часто пьют. Бокалы с шампанским или вином предлагают на светских мероприятиях, фестивалях. Однако это потом сказывается на организме. Волкова отметила, что с возрастом стало все сложнее просыпаться и сохранять красоту после таких вечеринок.

Однако окончательно отказаться от спиртного Екатерина смогла только тогда, когда получила травму на съемках.

«У меня есть проблема с коленным суставом после травмы, полученной на съемках. Думаю, вдруг это мочевая кислота? Мне стало страшно за свое здоровье. На всякий случай решила отказаться от алкоголя. Я же сама содержу свою большую семью», - цитирует слова актрисы StarHit.

Екатерина старается следить за своим здоровьем, но иногда ей не удается соблюдать правильное питание. Она призналась, что совсем исключить из рациона мучное ей не удается, также она не отказывает себе во вредных продуктах – бургерах, картошке фри и лапше быстрого приготовления.

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