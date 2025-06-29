«Вы потеряете сознание!»: Николай Басков раскрыл, когда планирует праздновать новоселье

48-летний Николай Басков планирует закончить ремонт в своем новом доме к юбилею. Артист настолько тщательно подходит к выбору каждой детали, что журналисты, войдя в его дом «потеряют сознание». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец уже долгое время увлечен обустройством дома своей мечты. В особняке, по словам Николая, будет семь спален и даже детские комнаты.

Сам он отмечает, что обустройство дома идет медленно, поэтому новоселье состоится, скорее всего, уже после его юбилея.

«Всю жизнь мечтал построить тот дом, о котором я мечтаю. Дай Бог я его к юбилею закончу», — поделился Басков.

Корреспонденты сразу поинтересовались, пригласит ли исполнитель хита «Обниму тебя» на новоселье прессу, на что Николай ответил коротко и ясно: «Вы потеряете сознание при входе!»

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