Певец Николай Басков рассказал, что в его новом особняке будут детские комнаты

Николай Басков рассказал, что в его новом особняке будут детские комнаты. Слова артиста передает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премьера клипа Олеси Судзиловской. Мероприятие посетили Лариса Долина, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Николай Басков и многие другие. Выйдя к прессе, Николай рассказал о строительстве особняка. Он отметил, что в доме будет 7 спален, а также детские комнаты.

«Детские? Конечно», — ответил певец на вопрос.

По словам знаменитости, обустройство дома идет медленно. 48-летний Басков выразил надежду, что отметит новоселье до юбилея.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певец Басков получает 6 млн рублей за концерт. Подробности читайте в этой новости.

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