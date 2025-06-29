«Пашем, доим, убираем, квасим»: Настя Ивлеева рассказала о съемках шоу про деревенскую жизнь

Организатор скандальной «голой» вечеринки Настя Ивлеева снимает новое реалити-шоу о фермерской жизни. Телеведущая рассказали подробности создания нового проекта.

Блогер опубликовала в соцсетях серию снимков в деревенском стиле: Ивлеева примерила косынку и легкие платья в цветочек. В подписи к посту Анастасия рассказала, что новый образ связан с ее реалити-шоу «Чегеря». Теперь блогер хочет делиться в соцсетях подробностями насыщенной фермерской жизни.

«Хочу, чтобы вы уже на берегу знали: все, что мы делаем, — не ради красивой картинки. Мы реально так живем. Даже когда съемочная команда покидает нашу деревню, мы пашем, доим, убираем, квасим», — пояснила знаменитость.

Ивлеева отметила, что ее шоу выйдет уже совсем скоро.

В конце прошлого года блогер вышла замуж за фермера и ведущего канала «Культура» Филиппа Бегака. Супруги решили запустить телешоу о путешествиях по глубинке страны, фермерстве и жизни в диких местах. Свой проект они называли «Чегеря», что означает «Захолустье».

Напомним, Настя Ивлеева начнет продавать конную сбрую под собственным брендом. Она подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака.