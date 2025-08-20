«Вы ни о чем не имеете представления»: Пресняков сорвался на подписчицу после новости о разводе

Никита Пресняков эмоционально обратился к блогерам после новости о разводе. Певец ответил на вопросы подписчиков в соцсети.

Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе. Пара была вместе почти десятилетие, но рассталась из-за разных взглядов на совместное будущее. По словам знаменитостей, они не винят друг друга в разрыве и с благодарностью относятся за прожитые годы.

Поклонники пары с грустью отреагировали на их развод и попытались узнать у Никиты подробности. Прочитав обращение, артист сорвался на подписчицу и попросил ее не лезть в личную жизнь.

«Пожалуйста, не надо гадать, руководствуясь своей очевидностью, когда вы буквально ни о чем не имеете представления из того, что происходило у нас за 10 лет», — заявил Никита.

