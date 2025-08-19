Наталью Подольскую призвали больше не выступать с мужем Владимиром Пресняковым. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

В Сети появилось видео выступления Подольской и Преснякова, после которого Наталье дали профессиональный совет. Музыкальный критик, пожелавший остаться неизвестным, призвал певицу отказаться от дуэта с мужем. По мнению эксперта, Владимир исчерпал свой творческий талант, зато Наталья еще может реализовать себя на сцене. Он убежден, что певице стоит найти себе другого партнера.

«У нее неплохие вокальные данные, а Пресняков уже давно себя исчерпал. Понимаю, что она не хочет обидеть мужа, но нужно котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ходить на вечеринки с Пресняковым, а для сцены искать другого», — сообщил музыкальный критик.

Отметим, что сами супруги не комментировали высказывание анонимного эксперта.

Ранее сообщалось, что Подольская вошла в жюри «Голос. Дети» и сядет с Пресняковым на двойное кресло.

