Никита Пресняков рассказал, в каких отношениях остался с Красновой после новости о разводе

Никита Пресняков сообщил, что остался в хороших отношениях с Аленой Красновой после расставания. Артист прокомментировал развод с моделью в соцсети.

В личных блогах Никиты и Алены появился пост, в котором они объявили о предстоящем разводе. Знаменитости отметили, что были вместе почти десятилетие, но на сегодняшний момент у них разное представление о совместном будущем.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, мы выросли в разные стороны», — заявили они.

Никита и Алена признались, что решение о расставании далось тяжело.

Поклонники пары с грустью отреагировали на их разрыв, пожелав им сил преодолеть сложный этап. Также многие выразили надежду, что экс-возлюбленные остались в хороших отношениях. И, к слову, певец подтвердил их догадки.

«Надеюсь, вы остались в хороших отношениях», — написали россияне.

«Остались», — лаконично ответил Никита.

