«Вы несчастлива?»: Анастасия Костенко вышла из себя после слов подписчицы

Анастасия Костенко набросилась на подписчицу после слов о беременности. Модель «сцепилась» с поклонницей под своим последним постом.

Анастасия Костенко вместе с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах. Модель выкладывает фото в купальниках и летних платьях, и на одном из кадров россиянка заметила округлившийся живот Костенко. Это дало ей повод заподозрить модель в пятой беременности. Увидев комментарий, Анастасия не на шутку разозлилась. По мнению знаменитости, подписчица — несчастная женщина, которая ей завидует.

«Вы несчастлива? Или как? То живот не плоский, теперь беременность приписываете (что весьма нетактично, некрасиво, и мне все предельно ясно, что вы любите искать где-то себя). Любите себя, вне зависимости от веса, сложения, гармонии в душе и спокойствия. Пусть другие люди вас не волнуют», — заявила модель.

Костенко отметила, что россиянка оставляет уже не первый нелестный комментарий.

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