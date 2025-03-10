Сожаления нет: как Пугачева прокомментировала нападение на журналистку на Кипре

Певица Алла Пугачева заявила, что выглядит мило и молодо после скандала на Кипре. Артистка впервые прокомментировала инцидент в соцсети.

В Сети появились кадры нападения Пугачевой на российскую журналистку. Певице не понравились ее вопросы, и из-за этого она набросилась на нее и назвала «тупой». В личном блоге артистка не стала комментировать свое поведение, зато высказалась о внешнем виде. По мнению знаменитости, на опубликованных кадрах она выглядит мило и молодо, несмотря на возраст.

«Благодарю за милую фотосессию в порту Лимассола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — заявила она.

Публикацию Пугачевой поддержали Кристина Орбакайте и дизайнер Игорь Гуляев.

Ранее Яна Поплавская назвала поклонников Пугачевой людьми с «низким социальным сознанием». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Никита Джигурда призвал россиян оставить в покое «святую» Пугачеву.