«Вы меня расстроили»: Марию Аронову удивили новости о задержании Аглаи Тарасовой в аэропорту

Марию Аронову удивило задержание Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово. Подробности приводит «Абзац».

Актриса призналась в беседе с журналистами, что ее шокировали новости о задержании звезды фильма «Лед-2». Мария теперь переживает за Аглаю, так как очень любит и уважает ее.

«Господи Иисусе, да вы что? Боже мой... Я ничего не знаю об этом. Ой, как вы меня расстроили... Она прекрасная девочка, замечательная, чудесная, мной очень нежно любимая», — поделилась Аронова.

Накануне у актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в аэропорту Домодедово.

Уточняется, что она была с вейпом, внутри которого и находились наркотики*. После чего в отношении 31-летней звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств*.

Ранее мы писали о том, что Аглая Тарасова была трезва в момент задержания в аэропорту.

Также сообщалось, что суд отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову.

