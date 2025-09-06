Актриса Аглая Тарасова была трезва в момент задержания в аэропорту

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) находилась в трезвом состоянии в момент задержания в аэропорту.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, звезду «Беспринципных» отправили на освидетельствование после того, как в ее вейпе нашли запрещенные вещества*. По его результатам у Тарасовой не выявили наркотическое опьянение*.

Напомним, знаменитость задержали после возвращения из Тель-Авива. В ее вейпе обнаружили около 0,4 г запрещенных веществ*.

Накануне суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой в виде запрета определенных действий. Актрисе запрещено покидать жилище в ночное время и пользоваться средствами связи.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность